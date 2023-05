In Sicilia troppi Comuni senza bilancio, in arrivo un'ondata di commissari

«Abbiamo assistito a una campagna elettorale agguerrita, a tratti velenosa. Fra poche ore avremo 128 nuovi sindaci in Sicilia. Che però rischiano di essersi tanto battuti per prendere possesso di amministrazioni ferme, paralizzate dalla crisi finanziaria»: Paolo Amenta, presidente dell’Anci, parla a poche ore dallo scrutinio e avverte che sta per piovere sui Comuni un’altra ondata di commissari. Domani scade infatti il termine per approvare i bilanci preventivi e nessuno, o quasi, è riuscito a chiudere i conti.

È una emergenza nell’emergenza quella che sta maturando negli enti locali. Già a fine aprile è scaduto il termine per approvare i rendiconti del 2022 e nessun sindaco è riuscito ad arrivare puntuale a questo appuntamento. Da qui la diffida recapitata dalla Regione a ognuno dei 390 Comuni dell’Isola: poche righe che annunciano il commissariamento imminente.

