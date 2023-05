Si attesta al 56,39 per cento il dato regionale dell’affluenza in Sicilia, dove si sono recati al voto gli elettori di 128 comuni. A esprimere la loro preferenza sono stati in 756.144. A Catania ha votato il 52,65% (-0,48%); a Siracusa il 55,02% (-0,27%); a Ragusa il 56,03% (-2,19%); a Trapani il 54,75% (-4,41%).

