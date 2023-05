Alle 19 è del 33,39% l’affluenza in Sicilia per le amministrative. Alla scorsa tornata elettorale era stata del 40,95%. Nell’isola si vota in 128 Comuni, quattro dei quali capoluoghi: Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa. Oggi i seggi saranno aperti fino alle 23. Domani si vota dalle 7 alle 15.

