La Consulta boccia gli aumenti per i regionali: «Violato il patto di rientro»

La Corte Costituzionale boccia la copertura per gli incrementi del salario accessorio e la riclassificazione del personale. Due norme contenute nella finanziaria del 2022 che sono state impugnate dal consiglio dei ministri e alle quali si era opposta la Regione. Due forme di finanziamento da 1,6 mln e da 3,5 milioni tramite tagli alla spesa che non hanno convinto i magistrati. Norme che riguardano il contratto dei regionali scaduto nel 2021 e il cui rinnovo è in trattativa in questo momento.

