Bonus energia, la Regione ci riprova: saranno rimborsati gli aumenti delle bollette

La Regione cambia strategia per evitare di restare con circa 130 milioni nei cassetti. Soldi destinati alle imprese che le imprese finora non hanno chiesto perché messi a bando con una formula poco appetibile. Ecco perché è pronto un bando bis che segna una inversione a U nelle regole di assegnazione dei contributi per abbattere l’aumento dei costi dell’energia.

Il nuovo testo è stato messo a punto all’assessorato alle Attività Produttive, guidato da Edy Tamajo. E arriverà in giunta a giorni per l’ultimo timbro. Poi scatterà (si spera) la corsa a un tesoretto che era inizialmente di 150 milioni e che finora è stato utilizzato soltanto per meno di 20 milioni.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

