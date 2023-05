Parte il piano antincendio in Sicilia, Pagana: pronti cento nuovi mezzi

«Il piano antincendio della Regione siciliana è in vigore e scadrà a dicembre 2023, le attività previste sono già state avviate, ma il governo regionale è al lavoro per aggiornarlo già con sei mesi di anticipo». Lo chiarisce l’assessore al Territorio e all’Ambiente, Elena Pagana.

“Il comando del Corpo forestale e i dipartimenti regionali competenti - aggiunge l’assessore - stanno definendo con i vertici dei vigili del fuoco anche il rinnovo della convenzione per le attività di prevenzione e di spegnimento degli incendi. Anche con la Protezione civile regionale - prosegue Pagana - siamo al lavoro affinché gli interventi siano più efficienti e coordinati grazie all’unificazione delle sale operative. Infine, dopo un iter che ha subito qualche ritardo a causa di alcuni ricorsi, è stato firmato il contratto per la fornitura di oltre un centinaio di nuovi mezzi di spegnimento destinati al Corpo Forestale della Regione, per un importo di oltre 20 milioni di euro su uno stanziamento complessivo di 25 milioni. Si tratta di risorse del piano di azione e coesione - programma operativo complementare 2014-2020 per il «potenziamento della dotazione strumentale per il servizio di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», destinate a seguito di un accordo interdipartimentale tra il comando del Corpo Forestale e il dipartimento regionale della Protezione civile. I mezzi acquistati saranno impiegati man mano che saranno consegnati, entro sei mesi dalla stipula del contratto. Si tratta di 101 autocarri 4x4 con cabina doppia da 1.000 litri con sistema specialistico di spegnimento e di altri 12 autocarri con cisterna da 4.000 litri, 4 autobotti da 8.000 litri e altre 2 da 10.000 litri.

