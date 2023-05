Sicilia, il numero di comuni in dissesto finanziario supera quota cento

Da un’ottantina circa, poco prima che scoppiasse l’epidemia da Covid, ai 110 di oggi, con una ulteriore accelerazione lo scorso aprile, quando la velocità di default è salita a quota uno ogni sette giorni. Stiamo parlando dei comuni siciliani in condizioni di criticità finanziaria, entrati in pre-dissesto o, peggio ancora, in dissesto come avvenuto in queste ultime tre settimane in quel di Petrosino, Ustica e Isola delle Femmine: una «escalation esponenziale, che non può non preoccupare, perché tutte le amministrazioni che non riescono a far fronte ai propri debiti vanno incontro a pesanti difficoltà organizzative, senza poter nemmeno effettuare l’assunzione delle necessarie professionalità proprio per l’assenza di una sostenibilità economica, con ricadute a cascata sui servizi e, dunque, sulla vita della popolazione».

Il servizio completo di Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata