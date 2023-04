Il ritorno di Angelino Alfano: l'ex ministro nominato presidente di Astm

Cinque anni dopo il suo addio alla politica, l'ex ministro agrigentino Angelino Alfano è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Astm, gruppo che gestisce reti autostradali in tutto il mondo. L'avvocato, 52enne, prende il posto di Alberto Rubegni, che ha dato le dimissioni.

Alfano, che è stato ministro nei governi Berlusconi, Letta, Renzi e Gentiloni tra il 2013 e il 2018, è stato scelto dall'assemblea dei soci che fa parte del gruppo Gavio, che controlla anche le autostrade Asti Cuneo, Torino Piacenza, Torino Savona e il traforo del Frejus. Astm, secondo concessionario al mondo, gestisce inoltre chilometri di strade ad alta percorrenza nel Regno Unito e in Brasile e Italia.

L'avvocato agrigentino non sarà un presidente esecutivo e non avrà deleghe rilevanti, in quanto la gestione operativa resta per il momento nelle mani dell’amministratore delegato Umberto Tosoni.

La tormentata carriera politica si è fermata nel 2018, quando entrò in contrasto con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che lo definì un «politico senza il quid». Un anno dopo il suo addio alla politica, Alfano è stato anche nominato presidente del gruppo San Donato, una holding della sanità privata della famiglia Rotelli, che controlla anche il San Raffaele e il reparto ortopedia del Galeazzi di Milano. È stato, inoltre, presidente de La Villata spa, società immobiliare controllata dal gruppo Esselunga.

