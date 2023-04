Centro direzionale della Regione, progetto annullato: investimento da 425 milioni

La Regione cancella il piano che avrebbe portato alla realizzazione di un polo in cui trasferire tutti gli uffici pubblici lasciando così i palazzi in affitto. Un progetto faraonico, 425 milioni di investimento, che non si farà più sulla circonvallazione. Anche se per quel progetto irrealizzabile proprio in questi giorni Palazzo d’Orleans pagherà due milioni ai professionisti che lo hanno ideato.

Adesso è ufficiale. C’è il timbro della giunta che ha approvato una delibera traducibile come una inversione a U: «Avviare ogni utile interlocuzione con il Comune di Palermo al fine di individuare un’altra area per l’ubicazione del centro direzionale della Regione avente caratteristiche adeguate ai necessari profili di carattere tecnico-urbanistico e alle rilevanti esigenze di mobilità» si legge nel provvedimento.

