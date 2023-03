Il Parlamento europeo condanna l'Italia per il no ai figli delle coppie gay

L'Eurocamera ha approvato l’emendamento al testo della Risoluzione sullo Stato di diritto che «condanna le istruzioni date dal governo italiano alla municipalità di Milano di sospendere la registrazione delle adozioni delle coppie omogenitoriali». L’emendamento è stato presentato dal gruppo di Renew europe e supportato da Sinistra, Verdi e Socialisti.

Forza Italia ha votato compattamente in difesa del governo italiano. Il Ppe si è comunque diviso. Nel voto, passato per alzata di mano e con una maggioranza così solida da non richiedere conteggio elettronico, fonti interne al gruppo dei Popolari confermano che la delegazione di Forza Italia ha votato compattamente in difesa del governo, ma le delegazioni dei Paesi nordici e quella portoghese, invece, hanno fatto sapere di volersi schierare a difesa delle famiglie arcobaleno. Il loro apporto è stato decisivo per l’approvazione dell’emendamento. La delegazione popolare tedesca, una delle più numerose all’Eurocamera, avrebbe invece dato invece libertà di voto ai suoi.

© Riproduzione riservata