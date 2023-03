Dalle infrastrutture ai flussi migratori, Berlusconi incontra Schifani e altri 4 governatori

Infrastrutture, transizione energetica, situazione geopolitica. E ancora flussi migratori, autonomia differenziata e riforme istituzionali. Sono i temi affrontati in un vertice ristretto, ad Arcore, tra Silvio Berlusconi e cinque presidenti di Regione e tra questi Renato Schifani. «I nostri governatori sono in prima linea per dare risposte tempestive ed efficaci ai cittadini, in piena e costante sintonia con il Governo», ha scritto su Facebook il Cavaliere.

All'incontro erano presenti (come si vede nella foto postata da Berlusconi) , oltre a Schifani, Roberto Occhiuto (Calabria), Vito Bardi (Basilicata), Donato Toma (Molise), Alberto Cirio (Piemonte)

«Con i quattro colleghi presidenti di regione di Forza Italia oggi abbiamo incontrato il presidente Silvio Berlusconi - ha detto Schifani - con il quale abbiamo parlato e ci siamo confrontati su tutti quelli che sono gli argomenti più attuali e sentiti dell’agenda politica, a partire dalle questioni più importanti che riguardano i nostri territori come le infrastrutture, la transizione energetica, le politiche per lo sviluppo e l'economia delle regioni».

