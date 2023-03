Caro-voli per la Sicilia, il Codacons protesta: Schifani ci ha escludi dall'Osservatorio

«Del tutto paradossale la decisione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani e dell’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò, di escludere dall’Osservatorio Regionale sul trasporto aereo, il Codacons, la più importante e battagliera associazione nazionale a difesa proprio degli utenti del servizio, ossia di coloro che utilizzano i voli e sono gli unici a subire le conseguenze dei prezzi esorbitanti dei biglietti». Lo dice il presidente regionale Codacons Giovanni Petrone, che annuncia oggi la costituzione di un contro-Osservatorio sul trasporto aereo «Sos caro-voli» costituito proprio dai consumatori.

«La decisione della Regione di escludere il Codacons, associazione che da anni si batte sul tema con decine di esposti alle varie procure e dalla cui denuncia è nata l’indagine dell’Antitrust sul caro-voli, è gravissima e dimostra una totale disattenzione verso gli interessi degli utenti e un approccio confuso e propagandistico verso la questione - spiega Petrone -. Decine di parlamentari hanno espresso perplessità in merito all’operato di Schifani e Aricò, e anche per questo abbiamo deciso di costituire un Osservatorio indipendente sul trasporto aereo, che si sostituirà a quello della Regione Siciliana e che vedrà la partecipazione diretta degli utenti, i quali potranno segnalare al Codacons non solo i rincari delle tariffe aeree, ma anche disservizi e anomalie sul fronte di aeroporti e voli».

