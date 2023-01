Miccichè lascia domani il Senato e resta all'Ars: così potrò difendermi

Gianfranco Micciché ha annunciato che domani presenterà le dimissioni da senatore.

Una scelta fatta da tempo ma che adesso diventa definitiva, al suo posto in Senato entrerà l'ex deputata all'Ars Daniela Ternullo.

Micciché ha detto in aula di voler restare all'Ars «anche per difendermi». Il riferimento è al fatto che se lui avesse optato per il Senato il suo gruppo all'Ars, quello nato dalla frattura con i forzisti legati a Schifani, rischierebbe di essere sciolto perché resterebbe forte di due soli deputati.

Micciché si è lamentato in aula di aver sentito voci in base alle quali la deroga al suo gruppo per restare autonomo senza dover confluire nel Misto starebbe per essere negata: «Nella scorsa legislatura abbiamo dato la deroga perfino a Fratelli d'Italia. Mi chiedo ora se questa regola si stia trasformando in una discrezionalità» ha detto Micciché all'Ars facendo riferimento a presunte pressioni degli uomini vicini a Schifani sull'attuale presidente dell'Ars Gaetano Galvagno.

«Presidente Galvagno – ha detto Micciché – non si permetta di decidere in modo discrezionale».

