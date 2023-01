La mostra al festival di Cannes, cresce la tensione politica alla Regione Sicilia

Non ci sarebbe nessuna anomalia sull’affidamento senza gara alla società Absolute Blue per l’evento «Sicily,Woman and Cinema 2023» al prossimo Festival del Cinema di Cannes. Si difende l’assessore regionale al Turismo, Francesco Paolo Scarpinato, per la vicenda del finanziamento da 3 milioni e 750 mila euro destinato alla società con sede a Kehlen, in Lussemburgo ma il presidente della Regione, Renato Schifani, ha contestato la spesa - peraltro prevista pure per il 2024 - chiedendo una relazione «per fornire tutti i dettagli con la documentazione degli atti rispetto alle determinazioni assunte».

I chiarimenti sono arrivati ieri dallo stesso assessore Scarpinato che ha spiegato che il contributo è stato assegnato «in conformità con quanto previsto dall’articolo 63 del codice degli appalti. Gli uffici hanno proceduto mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in forza del diritto di esclusività in ambito artistico ed organizzativo in capo alla società lussemburghese Absolute Blue, titolare in esclusiva del format Woman and Cinema, nonché dell’organizzazione anche sotto il profilo logistico dell’evento al Festival Internazionale del Cinema di Cannes del 2023».

Il presidente Schifani vuole vederci chiaro: «Ho chiesto con una nota chiarimenti su questa vicenda che sconoscevo. Li attendo». Il governatore non perde l’aplomb, ma filtra dall’ambiente politico una fortissima tensione sulla vicenda.

