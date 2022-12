Regione, proroga di due mesi per i precari Covid. Ci sono pure gli amministrativi

L’Ars ha approvato una mini proroga di 2 mesi per tutti i cosiddetti precari Covid. Si tratta di un emendamento presentato dalla Lega con Marianna Caronia e Vincenzo Figuccia e sostenuto poi trasversalmente da quasi tutte le forze politiche. Il testo è inserito nella legge di assestamento di bilancio approvata poi con 38 voti a favore e appena 16 contrari.

L’emendamento assegna una proroga dei contratti non solo a medici e infermieri (che però speravano in un impiego molto più lungo in vista della stabilizzazione) ma anche a tecnici e amministrativi. Questi ultimi sono la vera sorpresa visto che per loro la strada della semplice proroga sembrava sbarrata dalle regole nazionali. Anche per questo motivo Luigi Sunseri, deputato dei 5 Stelle, ha criticato la scelta dell’Ars: «Ho il timore che la norma verrà impugnata e fra due mesi saremo qui a parlare di beffa». La scelta di votare l’emendamento di proroga è stata invece spinta da Fratelli d’Italia che ha esultato con Nicola Catania e Marco Intravaia.

Il presidente Schifani si è detto soddisfatto dalla norma approvata all’Ars. E domani potrebbe portare in giunta la delibera che dà il via alle proroghe: «Ieri ho incontrato una delegazione di questi lavoratori e ho preso un impegno che ho subito mantenuto, grazie anche alla sensibilità del Parlamento regionale sul tema. Lavoreranno ancora per due mesi e nel frattempo c'è l'impegno di tutte le parti coinvolte a sedere a un tavolo tecnico, che istituiremo presso l'assessorato alla Salute, che cercherà di individuare possibili percorsi per l'impiego di queste risorse umane».

Poco prima del voto dell’Ars erano stati i sindacati a protestare per il fatto che i contratti stanno per scadere e nulla era ancora stato deciso. «Mancano tre giorni alla scadenza del contratto dei circa tremila tecnici e amministrativi, più di 700 solo a Palermo. E ancora la delibera per la mini proroga non è stata firmata. Siamo alle solite, la politica si riduce sempre all’ultimo minuto, mentre dall’altra parte ci sono famiglie che trascorrono le festività senza garanzie per il futuro» è stata la denuncia dei segretari Andrea Gattuso di Nidil Cgil, Giuseppe Cusimano della Felsa Cisl e Danilo Borrelli della Uil Temp Sicilia. Che hanno aggiunto: «Ricordiamo che i Co.co.co sono impiegati presso le strutture commissariali nate per l’emergenza Covid e che in questi ultimi due anni difficili di pandemia hanno retto i servizi volti a contrastare questa emergenza. Abbiamo chiesto più volte un incontro al governo regionale e, lo facciamo di nuovo oggi, al presidente Renato Schifani, sensibile a questa emergenza. Chiediamo il rinnovo dei contratti per questi lavoratori visto che l’emergenza non è finita».

