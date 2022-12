Università siciliane, in pagamento diecimila borse di studio

In pagamento agli studenti delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale la prima rata delle borse di studio Ersu per l’anno accademico 2022/2023. Sono state messe in pagamento dal direttore dell'ente, Ernesto Bruno, 10.046 borse di studio (di cui 3.056 di primo anno e 6.990 per gli anni successivi ) su un totale di 11.343 idonei, aventi diritto. L'importo globale della prima tranche erogata agli studenti ammonta a 12 milioni di euro a fronte di un impegno di spesa complessivo di 32,4.

L'attuale percentuale media di copertura degli idonei è pari all’89% (il 74% per il primo anno e il 97% per gli anni successivi al primo). Ma entro il trenta aprile 2023 l'ente conta di potere coprire il 100% delle richieste sulla base di ulteriori finanziamenti.

