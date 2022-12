Contributi della Regione ad enti ed associazioni, la festa è finita

Quando hanno messo insieme le richieste pervenute e calcolato che per accontentarle tutte sarebbero serviti 45.188.496 euro all’assessorato all’Economia sono saltati sulla sedia. E hanno capito che, avendo a disposizione solo 4.999.837 euro, la prospettiva era di scontentare praticamente il 90% di chi aspira a ricevere il tradizionale contributo della Regione. A quel punto non restava che rimettere alla giunta la scelta chi deludere e come.

È così che sul tavolo del governo Schifani è arrivato il dossier ex Tabella H. Che è stato inevitabilmente definito decidendo per una sforbiciata radicale al numero di associazioni ed enti che riceveranno il contributo.

A luglio, come ormai accade da una decina d’anni, la giunta Musumeci ha pubblicato il bando per assegnare i contributi della ex Tabella H: il lungo elenco di finanziamenti di cuffariana memoria che all’epoca valeva 60 milioni destinati a enti e associazioni che gravitano nell’orbita dei partiti.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

