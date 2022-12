Nuovi arredi per l'appartamento presidenziale di Schifani, spesa di 22 mila euro

New look per l’appartamento presidenziale al secondo piano di Palazzo d’Orleans a disposizione del governatore Renato Schifani. L’ufficio del cerimoniale della presidenza della Regione siciliana ha richiesto l’acquisto di una poltrona presidenziale, di due poltrone modello Oxford per gli ospiti e di un divano e altre due poltrone modello Arcadia. L’acquisto sul Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) per una spesa di 22 mila euro, più Iva.

«L’importo - si legge nel decreto - graverà sul capitolo 532004 Spese per l’acquisto di mobili e arredi» del Bilancio della Regione Siciliana - rubrica 2 segreteria generale-esercizio finanziario 2022».

