Le grandi opere bloccate in Sicilia, Salvini proroga le nomine dei commissari

Neanche i commissari riescono a sbloccare i cantieri in Sicilia. A distanza di 2 anni dalle prime nomine fatte dal governo Conte ieri il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato di aver prorogato le vecchie nomine, spia del fatto che in gran parte dei casi neanche i poteri straordinari hanno permesso di arrivare al taglio del nastro per una inaugurazione. Il ministro ha parlato intervenendo alla IX edizione del convegno How can we governe Europe? e da lì ha ragionato sulla lentezza del sistema dei grandi appalti in tutto il Paese.

