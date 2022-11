Finanziaria in Sicilia in stallo, fumata grigia sugli aiuti chiesti da Schifani al governo

La partita non è chiusa. Ma l’atteso aiuto del governo nazionale alla Regione per preparare la manovra 2023 ieri non è arrivato.

Dopo il faccia a faccia di giovedì scorso fra il presidente Renato Schifani e il ministro Giancarlo Giorgetti, ieri i tecnici del ministero dell’Economia e di Palazzo d’Orleans avrebbero dovuto iniziare a stendere un piano, una tabella di marcia, per quantificare e calendarizzare l’aiuto che lo Stato può dare alla Regione.

Giorgetti aveva dato disponibilità a valutare la richiesta di Schifani: 500 milioni subito per recuperare una parte della mancata erogazione di accise, ma al nuovo incontro on line previsto non c'era. Si allungano i tempi, la Regione potrebbe dover attendere gennaio per sapere su che tipo di aiuto potrà contare.

