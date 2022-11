Il medico non potrà sconsigliare il vaccino: glielo vieterà il codice deontologico

Nel nuovo codice di deontologia medica, al quale si sta lavorando, «saranno sicuramente introdotti degli articoli relativi ai vaccini e alle vaccinazioni»: lo spiega all’Ansa il presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli.

«I vaccini - aggiunge - rappresentano un fondamentale strumento di prevenzione ed i medici non potranno disconoscerne il valore scientifico. Conseguentemente, il medico non può sconsigliarne l'utilizzo». Se dunque i medici «verranno chiamati a partecipare a campagne vaccinali - conclude Anelli - non potranno non effettuare la somministrazione degli immunizzanti».

