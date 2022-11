Ars, Leanza il più giovane nel giorno dell'insediamento ma più anziano di Martina Ardizzone: ecco perché

Calogero Leanza è stato il più giovane deputato all'Ars nel giorno dell'insediamento del Parlamento siciliano per pochi minuti, giusto il tempo di sedersi accanto al presidente temporaneo Giuseppe Laccoto e svolgere le funzioni di segretario. Questione di minuti appunto perché in realtà il parlamentare più piccolo d'età è Martina Ardizzone che però nel momento in cui si è formato l'Ufficio temporaneo di Presidenza, a causa di un tecnicismo, non era ancora formalmente deputato. In pratica, la commissione verifica poteri stava procedendo in quei minuti ad espletare tutte le formalità per convalidare l'elezione dell'esponente del M5S, prassi che avviene per tutti gli eletti. Ecco perché Laccoto ha chiamato accanto a se il messinese Leanza, figlio dell'ex presidente della Regione scomparso nel 2004.

Calogero Leanza è nato, infatti, il 27 dicembre del 1994, mentre Martina Ardizzone il 2 agosto del 1995. L'esponente del M5S, alla sua prima legislatura, è nata pochi mesi dopo il collega del Pd ma, nonostante l'età più giovane, non ha potuto svolgere le funzioni di segretario nella prima seduta all'Ars. Questioni tecniche per le quali l'onorevole Ardizzone si è dovuta accomodare tra le fila del suo partito e non accanto al presidente temporaneo dell'Assemblea Regionale Siciliana.

