I sindaci delle isole minori e Schifani a Roma: "Potenziare i collegamenti marittimi"

Sindaci delle isole siciliane e Regione uniti per garantire la mobilità della popolazione delle isole minori. I primi cittadini di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica di nuovo a Palermo per non rimanere isolati. Dopo la riunione dello scorso mercoledi con il Presidente della Regione, Renato Schifani, si e' tenuta un’altra riunione con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dei Trasporti collegati in video conferenza. I Sindaci hanno rappresentato al Ministero l’assoluta necessita' di ripristinare il precedente assetto nei vari settori, rimettendo in linea I mezzi mancanti, per garantire I servizi essenziali consolidati frutto di tante lotte e rivendicazioni da parte di generazioni di isolani.

Il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale ha condiviso pienamente la posizione dei Sindaci, chiedendo al Ministero un immediato impegno in tal senso. La posizione condivisa tra I Comuni delle Isole Minori e la Regione, gia auspicata dallo stesso Presidente della Regione, potrebbe portare nell’immediato a dare serenita' agli abitanti delle piccole isole e garantire loro il diritto della continuita' territoriale. I Sindaci hanno deciso di attendere le decisioni del Ministero in merito a quanto richiesto, riservandosi, nel caso non venissero ripristinate immediatamente le condizioni preesistenti di mezzi e corse idonei a garantire i collegamenti essenziali, di valutare ulteriori azioni, senza escludere una una manifestazione di protesta degli abitanti di tutte le isole siciliane.(notiziarioelie.it)

