Sindaci in bolletta, sarà un Natale al buio in molti comuni siciliani

Memori delle fatture estive, i sindaci sono già pronti al peggio, persino a trascorrere un Natale al buio, se sarà necessario. Perché la sberla finale sta arrivando, e anche se (per gli amanti della precisione) non si sa ancora con esattezza quanto peso avrà, di certo sarà fortissima, visto che il caro bollette non guarda in faccia a nessuno, neanche ai 391 municipi dell’Isola, che «complessivamente, per i consumi di luce e gas di tutto il 2022, potrebbero sborsare circa 200 milioni di euro in più rispetto al 2021»: una stangata di Capodanno che, se si considerano le spese storiche abituali, vicine ai 150 milioni, «supererebbe i 350 milioni». La stima è di Mario Emanuele Alvano, segretario regionale dell’Anci. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Andrea D'Orazio

© Riproduzione riservata