Guerra tra odontoiatri in Sicilia, il Cga dà il via libera a nuovi accreditamenti

I giudici del Cga, presieduti da Rosanna De Nictolis hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata dall’associazione Croat che raggruppa alcuni ambulatori odontoiatrici già contrattualizzati che si opponevano all’accreditamento da parte dell’assessorato alla Salute di altri studi dentistici assegnando un budget di ingresso di 50 mila euro.

Contro il decreto dell’assessore Ruggero Razza era stato presentato un ricorso respinto dal Tar e ora dal Cga. I titolari di numerose strutture odontoiatriche nei comuni di Agrigento, Sciacca, Menfi, Calamonaci, Favara, Santa Elisabetta, Aragona, Canicattì e Ravanusa, si sono opposti al ricorso assistiti dagli avvocati Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino. L’accreditamento di altre strutture fosse legittima per cercare di porre fine a «una situazione di oligopolio - spiegano i legali - in favore delle strutture a suo tempo contrattualizzate, destinate, quindi, a gestire l’intero fabbisogno all’infinito».

I giudici del Cga hanno respinto la richiesta degli ambulatori accreditati affermando la legittimità della scelta dell’assessorato della Salute di superare il criterio storico, che in passato agevolava le strutture contrattualizzate per prime. Per effetto della decisione non c’è alcun ostacolo per la contrattualizzazione delle nuove strutture odontoiatriche da parte dell’Asp di Agrigento.

