L’Ars chiude i battenti, banchi vuoti nella seduta di fine legislatura

Con l’ultima seduta tecnica si è chiusa nel pomeriggio la legislatura all’Assemblea regionale siciliana: l’aula ha approvato i verbali delle sedute precedenti e alcune comunicazioni interne. “Per me e per tanti altri deputati è stata una legislatura straordinariamente positiva e bella - ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè - per qualcun altro meno. Ringrazio il personale del Parlamento, i dipendenti, il segretario generale Fabrizio Scimè e tutti i parlamentari regionali, anche quelli che oggi non sono qui perché impegnati in campagna elettorale. Con questo atto formale - ha concluso Miccichè - dichiaro chiusa la sessione».

Oggi erano pochi i deputati regionali a Palazzo dei Normanni, e nel corso della seduta l’unica tra i banchi di Sala d’Ercole è stata Gianina Ciancio del Movimento 5 Stelle. «Ho ritenuto giusto onorare fino all’ultimo il mio mandato - dice Ciancio, che non è ricandidata alle prossime regionali per la regola del doppio mandato - Anche se è stata una seduta breve per me è stata emozionante, la ricorderò in modo particolare».

© Riproduzione riservata