Presentate dal M5S le liste per le Regionali in Sicilia, Di Paola: "Esperienza ed entusiasmo"

Presentate dal M5S le liste per le Regionali in Sicilia. "Liste - dice il referente siciliano per il M5s e candidato governatore, Nuccio Di Paola - che sono un mix di esperienza, enorme entusiasmo e una gran voglia di lavorare duramente per cambiare la Sicilia e dare prospettive di un futuro migliore a tutti. Con noi in campo - ha aggiunto - oltre ai deputati uscenti, ex sindaci, consiglieri comunali e tanta gente attiva nei vari territori".

Presentato pure il listino del presidente dove figurano i deputati regionali uscenti Di Paola, Campo, De Luca, Marano, Di Caro, Schillaci e Pasqua.

Di seguito le liste provincia per provincia:

AGRIGENTO

Di Caro Giovanni

Ersini Salvatore

Cambiano Angelo

Carlisi Marcella

Castrogiovanni Francesco

Bellicosi Veronica

CALTANISSETTA

Di Paola Nunzio

Ciancimino Filippo

Cinquerrui Maria Luisa

CATANIA

Di Paola Nunzio

Marano Jose

Anastasi Cristiano

Purpora Giuseppe Maria

Bonaccorsi Graziano Francesco Maria

Adorno Erminia Lidia

Ardizzone Martina

Corallo Teresa

Bonaccorso Antonio Maria

Attanasio Angelo

Caruso Giampaolo

Gianna Giuliana

Valenti Sebastiano Mario

ENNA

Parisi Angelo

Devlin Anne Ellen

MESSINA

De Luca Antonino

Papiro Antonella

Cannistrà Cristina

Giorgianni Vera

Leanza Calogero

Valvieri Lillo

Utano Giovanni

Zingone Riccardo

PALERMO

Di Paola Nunzio

Sunseri Luigi

Schillaci Roberta

Varrica Adriano

Bilello Fabrizio

Barrovecchio Provvidenza

Ruggieri Massimo

Castagna Giorgio

Cerami Calogero

Favuzza Maria Rosa

Gambino Domenico

Gionfriddo Irene

Lazareanu Venera

Lecardane Luca

Parisi Antonino

Ruggeri Marianna

RAGUSA

Campo Stefania

Di Raimondo Gianluca

Gurrieri Pietro

Rabbito Carmen

SIRACUSA

Pasqua Giorgio

Di Pietro Flavia

Fortuna Fabio

Gilistro Carlo

Prumeri Serafina

TRAPANI

La Grutta Nicolò

Ciminnisi Cristina

D'Agostino Luca

Saturnino Luana Maria

Terranova Mauro

