De Luca: nel nostro listino abbiamo rappresentato tutta la Sicilia

«Rispetto agli altri partiti noi non abbiamo avuto problemi di listino, abbiamo messo una giovane laureata di 23 anni, due sindaci tra cui Danilo Lo Giudice, Ismaele La Vardera, l’avvocato Marzia Maniscalco di Caltanissetta e Mirko Stefio. Il listino rappresenta tutti i territori. A Palermo presentiamo tre liste forti, purtroppo la difficoltà nella raccolta delle firme non ci consente di presentare le altre due liste di testimonianza». Lo ha detto il candidato governatore per Sicilia Vera, Cateno De Luca, presentando a Palermo i candidati del listino.

«A Messina e Enna abbiamo 9 liste, nelle altre province ne abbiamo 4-5», aggiunge De Luca.

© Riproduzione riservata