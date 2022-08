Armao capolista del terzo polo in tre province, i nomi degli altri candidati

Gaetano Armao sarà capolista in ben tre province siciliane per il cosiddetto terzo polo, in occasione delle prossime elezioni regionali. Secondo quanto emerso dall’entourage dello stesso Armao, infatti, il candidato governatore sarà capolista a Palermo, Trapani e Messina.

Capolista delle liste provinciali di Armao-Italia Viva-Calenda ad Agrigento sarà invece Fabrizio Di Paola, ex sindaco di Sciacca. A Caltanissetta il capolista sarà Carmelo Migliore, a Catania, Giuseppe Castiglione, a Enna, Andrea Virdi, a Ragusa, Maria Grazia Cutrera e a Siracusa Michelangelo Giansiracusa.

