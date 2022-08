Candidati alle Regionali in Sicilia, ultime ore per le liste: in pochi scoprono le carte

A poche ore dal termine per la presentazione delle liste per le Regionali in Sicilia qualcuno ha già scoperto le carte, altri lo faranno domattina, dopo aver presentato le liste.

La Dc Nuova è stato il primo partito a depositare i nomi dei candidati con la presentazione delle liste per Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa ed Enna. A Palermo i candidati sono: Nuccia Albano, Antonino Calia, Adriana Canestrari, Nicola Figlia, Giuseppe Gennuso, Nicola Greco, Elisabetta Liparoto, Giuseppe Manzella, Luciano Marino, Cristina Nasca, Sandro Oliveri, Angelo Onorato, Mauro Pantó, Carla Maria Grazia Riscifuli, Natale Tubiolo, Ignazio Zuccaro. Ad Agrigento: Carmelo Pace, Salvatore Fanara, Giuseppe Alaimo, Decio Terrana, Marinella Notonica, Chiara Cosentino. A Ragusa: Ignazio Abbate, Sebastiano Guerrieri, Filippo Frasca e Paola Santificato. A Caltanissetta: Angela Cocita, Pino Federico e Gero Valenza. A Enna: Roberto Li Volsi e Filippa Greco. Le altre 4 liste verranno presentate domani mattina, nei termini di legge.

Ufficializzato anche il listino Chinnici presidente, che vede come capolista proprio la candidata a Palazzo d'Orleans Caterina Chinnici, seguita da Roberta Bellia, Antonio Calabrese Cleo Li Calzi, Nicola Grassi, Cettina Martorana, Cesare Mattaliano.

Fino a tarda sera, invece, gli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno votare la proposta delle liste di candidati per il rinnovo dell'Ars. In corsa dovrebbe esserci Adriano Varrica e Giovanni Di Caro. "A causa dei tempi strettissimi per la presentazione delle liste - dice il referente regionale M5s e candidato presidente della Regione, Nuccio Di Paola - non abbiamo potuto procedere con una consultazione sulle singole proposte di autocandidatura pervenute. Pertanto, d'intesa col presidente Giuseppe Conte, abbiamo formato una proposta di liste di candidati provinciali che sarà sottoposta oggi al vaglio degli iscritti al Movimento da più di sei mesi. Prima di procedere alla votazione gli iscritti potranno consultare on line i profili dei candidati".

In casa Forza Italia in pista i big. Ci sarà Francesco Cascio, ex presidente dell’Ars che nei mesi scorsi ha rinunciato a correre come sindaco di Palermo in favore di Roberto Lagalla (poi eletto a Palazzo delle Aquile). In lista anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla; l’ex presidente della Provincia di Agrigento, deputato regionale e nazionale, Enzo Fontana; Francesco Occhipinti, molto vicino all’assessore Marco Falcone; la deputata uscente Luisa Lantieri.

Dalla parte opposta, nel Partito Democratico, parteciperà Antonello Cracolici, il quale dopo aver rifiuto un posto al Senato con il Pd continuerà la sua battaglia in Sicilia «per non fare vincere Renato Schifani spianando la strada al Governo della destra». Pronti anche l’avvocato ennese Angela Patelmo e il sindaco di Troina, Fabio Venezia; l’ex sindaco di Savoca, Nino Bartolotta, in passato anche assessore regionale; il segretario della Cgil Messina, Giovanni Mastroeni.

Per Fratelli d'Italia fra i nomi ci dovrebbero essere quelli del sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci; di Giusi Savarino; la deputata uscente Elena Pagana (nella precedente legislatura con il M5S); l’attuale sindaco di Leonforte, Carmelo Barbera; gli uscenti Elvira Amata e Pino Galluzzo; Ferdinando Croce, collaboratore di Ruggero Razza; Vincenzo Ciraolo, presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina.

Nella lista Prima l’Italia, il simbolo della Lega in Sicilia: l’assessore regionale uscente alle Attività Produttive, Mimmo Turano; l'ex sindaco e presidente della Provincia di Messina, Giuseppe Buzzanca; il deputato Pippo Laccoto; il parlamentare uscente Nino Germanà; Eleonora Lo Curto.

