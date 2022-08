Musumeci in corsa al Senato con Fratelli d'Italia: ecco liste e candidati

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è candidato al Senato, a Catania, nei collegi uninominale e plurinominale per Fratelli d’Italia.

Ecco gli altri candidati nel partito della Meloni

FRATELLI D'ITALIA, LE LISTE IN SICILIA

Questi i candidati di Fratelli d’Italia in Sicilia. Camera Sicilia 1 - P01 Giorgia Meloni Gianluca Caramanna Carolina Varchi Giampiero Cannella

Candidati uninominali Carolina Varchi Camera Sicilia 1 - P02 Carolina Varchi Antonio Giordano Eugenia Maria Roccella Valfredo Porega Candidati uninominali Calogero Pisano Camera Sicilia 2 - P01 Maurizio Leo Carolina Varchi Francesco Rizzo Candidati uninominali Francesco Ciancitto.

Camera Sicilia 2 - P02 Giorgia Meloni Manlio Messina Rosanna Natoli Gaetano Cardillo

Candidati uninominali Giovanni Luca Cannata

Camera Sicilia 2 - P03 Giovanni Luca Cannata Wanda Ferro Gianfranco Rotondi Eliana Longi Senato Sicilia - P01 Carmela Bucalo Francesco Scarpinato Giovanna Petrenga Mario Ravetto Candidati uninominali Raoul Russo

Senato Sicilia - P02 Nello Musumeci Carmela Bucalo Salvo Pogliese Giovanna Petrenga Candidati uninominali Nello Musumeci Salvatore Sallemi Carmela Bucalo.

LEGA, LE LISTE IN SICILIA

Questi i candidati della Lega in Sicilia. Senato Capolista a Palermo Giulia Bongiorno Sicilia orientale il deputato Antonino Germanà. Camera capolista a Palermo e a Catania Antonino Minardo. Ad Agrigento l’europarlamentare Annalisa Tardino Ad Enna-Messina e a Ragusa-Siracusa c’è Valeria Sudano. Uninominale Camera Valeria Sudano (Catania) Antonino Minardo (Ragusa) Uninominale Senato Mario Barbuto

M5S, LE LISTE IN SICILIA

Questi i candidati del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali in Sicilia.

Camera Sicilia 1 - 01 Conte Giuseppe D’Orso Valentina Aiello Davide Morfino Daniela Camera Sicilia 1 - 02 Carmina Ida Perconti Filippo Giuseppe Martinciglio Vita Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano Camera Sicilia 2 - 01 Raffa Angela Granata Salvatore D’Angelo Grazia Geraci Alessandro Camera Sicilia 2 - 02 Cantone Luciano Montaudo Matilde Liuzzo Gabriele Giuseppe Scuderi Carmela.

Camera Sicilia 2 - 03 Scerra Filippo Ferreri Vanessa Saitta Eugenio Brullo Paola Senato Sicilia - 01 Scarpinato Roberto Damante Concetta Lorefice Pietro Bellavia Maria Senato Sicilia - 02 Floridia Barbara Pisani Giuseppe Amato Cinzia Piccitto Federico.

IMPEGNO CIVICO, LE LISTE IN SICILIA

Cuesti i candidati di Impegno civico in Sicilia.

Camera Sicilia 1 - P01 Caterina Licatini Andrea Giarrizzo Dalila Nesci Francesco D’Uva Camera Sicilia 1 - P02 Lucia Azzolina Andrea Giarrizzo Roberta Alaimo Antonio Lombardo Camera Sicilia 2 - P01 Francesco D’Uva Roberta Alaimo Andrea Giarrizzo Camera Sicilia 2 - P02 Lucia Azzolina Andrea Giarrizzo Roberta Alaimo Antonio Lombardo

Candidati uninominali Lucia Azzolina (ITALPRESS) - (SEGUE).

TERZO POLO, LE LISTE IN SICILIA

Davide Faraone alla Camera, Carlo Calenda, Teresa Bellanova e Gaetano Armao al Senato.

Questi gli elementi di punta che Azione e Italia viva hanno inserito nelle liste per le elezioni del 25 settembre, depositate stamattina alla Corte d’Appello del Tribunale di Palermo. Faraone sarà capolista in entrambi i collegi plurinominali della Sicilia occidentale: a Palermo e Bagheria sarà accompagnato da Luisa Lacolla, Alessandro Cucchiara e Laura Di Lorenzo; a Gela, Agrigento e Marsala da Cristina Scaccia, Luigi De Vincenzi e Mariella Barraco.

Sempre per quanto riguarda i plurinominali alla Camera, capolista in Sicilia orientale è Gianni Palazzolo per Barcellona-Messina (con lui Rosaria Moschella e Andrea Ferrara), Giuseppe Castiglione per Catania-Acireale (insieme a Laura Tuccitto, Elia Torrisi e Carlotta Costanzo) e Pietro Coppa per Ragusa-Siracusa (con lui Bernadette Lo Bianco, Alberto Spitale e Concetta Piccione). Agli uninominali i candidati sono Giuseppe Alessi (Palermo-Settecannoli), Giuseppe Caltanisetta (Palermo-Resuttana), Claudio Merlino (Bagheria), Emanuele Maganuco (Gela), Leonardo Ciaccio (Agrigento), Giulia Pantaleo (Marsala), Fabrizio Pulvirenti (Barcellona), Letteria Modica (Messina), Vincenza Ciraldo (Catania), Angelica Prestianni (Acireale), Salvatore Liuzzo (Ragusa) e Concetta Carbone (Siracusa)

Capitolo Senato: Calenda sarà capolista nel collegio plurinominale della Sicilia occidentale: con lui, oltre a Bellanova, Giancarlo Garozzo e Concetta De Pasquale. In Sicilia orientale a guidare la lista sarà Anna Maria Parente, affiancata da Armao, Giusi Provino e Pierfrancesco Torrisi. La stessa Provino sarà candidata nel collegio uninominale di Palermo: gli altri candidati sono Giovanni Bavetta (Marsala), Michele Termini (Gela), Tiziana D’Anna (Catania), Marianna Buscema (Siracusa) ed Emiliano Lazzaro Papina (Messina).

