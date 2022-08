Formazione professionale in Sicilia, saranno riqualificati cinquemila addetti in esubero

La prima mossa è un piano per riqualificare tutti i 5 mila esuberi del mondo della formazione professionale in Sicilia. Ma poi ci sono anche i fondi per i nuovi corsi, per le start up e per le borse di studio. Così, in pieno agosto e a meno di un mese dalle elezioni, all’assessorato regionale all’Istruzione hanno sfornato una serie di provvedimenti che valgono oltre un centinaio di milioni.

Fra le ultime firme messe dall’assessore Alessandro Aricò c’è quella sulla convenzione fra la Regione e la società che si occuperà della riqualificazione degli esuberi del mondo della formazione professionale. Il piano è dunque operativo e coinvolgerà 5 mila persone. Per 1.900 il corso di riqualificazione verrà anche retribuito, grazie a un budget di 10 milioni già disponibili: a ognuno di questi formatori o ex sportellisti che seguiranno un corso di riqualificazione andrà un gettone mensile per quasi un anno che - come avviene per la cassa integrazione - sarà misurato in percentuale sul vecchio stipendio e non potrà superare il massimo previsto per il reddito di cittadinanza.

I dettagli del piano nel servizio di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE