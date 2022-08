Il voto in Sicilia, centrodestra verso l'intesa sulla candidatura di Schifani

«Ho parlato con Meloni che, nell’impossibilità di far convergere tutta la coalizione sul Presidente uscente Musumeci, ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra la rosa che il Presidente stesso gli ha proposto. Il nome individuato da noi, tra i nomi fatti, è Renato Schifani». Lo annuncia Ignazio La Russa (FdI). «In qualità di ex Presidente del Senato, ha mostrato nel suo ruolo istituzionale essere al di sopra dei partiti. Meloni ha comunicato a Salvini questa preferenza. Ancora una volta FdI fa il massimo sforzo per unità del centrodestra anche a scapito delle legittime aspirazioni».

L'annuncio arriva a poche ore dall'ultimatum lanciato dal leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Micciché, che stamane aveva messo sul tavolo anche la possibilità che il centrodestra corra diviso in Sicilia per le Regionali del 25 settembre. Mossa tattica con cui, di buon mattino, il leader di Forza Italia ha voluto scuotere Fratelli d’Italia, che continuava a bocciare tutte le proposte degli alleati per andare oltre la candidatura di Nello Musumeci. Micciché, in queste ore in frenetico contatto con Berlusconi, ha prima rivolto un appello a Giorgia Meloni: «Faccio un appello a Giorgia Meloni, che non conosco personalmente, ma di cui ho grande stima, a non farsi coinvolgere in sterili polemiche montate da altri, affinché si arrivi ad una soluzione senza veti di ogni tipo. Questo atteggiamento di Fratelli d'Italia, che si oppone a prescindere ai nomi che stiamo proponendo per la guida della Regione, quasi come ripicca al fatto che ci siamo opposti ad una conferma di Musumeci, non va bene. E' necessario sedersi ad un tavolo, discutere serenamente senza nessun aut aut, ma occorre farlo subito, anche oggi pomeriggio, perché abbiamo le ore contate, visto che domenica a mezzogiorno bisogna presentare le liste».

Poi il leader regionale di Forza Italia ha svelato la strategia che - secondo lui - in queste ore sta attuando Ignazio La Russa: «Se la posizione di Fratelli d'Italia è quella di rifiutare ogni nome proposto da Forza Italia per poi tornare a quello di Musumeci, ce lo dicano apertamente. Ma io sono convinto che alla fine prevarrà buonsenso e amicizia”. Infine Micciché ha avvertito che la corda sta per spezzarsi, e che non c’è alcuna possibilità che Forza Italia viri di nuovo su Musumeci: “Se alla fine Fratelli d'Italia dovesse scegliere la rottura e decidere di correre da sola, la mia sensazione è che Forza Italia e la Lega possano giocarsela con loro e il Pd. Nessuno vuole andare alle urne diviso, ma se dovesse accadere, noi siamo pronti».

Forza Italia aveva presentato informalmente alla Meloni una rosa di nomi fra cui c’era anche quello dello stesso Micciché insieme a quelli di Giorgio Mulè (che però non ha la residenza in Sicilia, e questo è un grande problema), Tommaso Calderone e altri. Restava aperta anche la strada che ha portato a Renato Schifani, che con Fratelli d’Italia ha ottimi rapporti. E sul taccuino arrivato sul tavolo della Meloni c’era pure il nome del leghista Alessandro Pagano, dopo il ritiro del segretario regionale del Carroccio Nino Minardo.

«Grande apprezzamento per la persona e per il politico Renato Schifani, uomo equilibrato e con grande senso delle istituzioni ed esperienza oltre che amico da sempre’. Cosi su Twitter Saverio Romano vicepresidente nazionale di Noi con l’Italia con riferimento alla candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana per il centrodestra».

