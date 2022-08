Calenda rompe col Pd: non intendo portare avanti l'alleanza, la replica: scelta sleale

«Non intendo andare avanti con alleanza con Pd», lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Mezz’ora in più, su Rai Tre. «Non mi sento a mio agio con questo, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa alleanza».

«È una delle decisioni più sofferte, la più sofferta», parlando della decisione sulle alleanze in vista delle politiche. «Questa coalizione del Pd è fatta per perdere -ha aggiunto intervistato da Lucia Annunziata - , c’era l’opportunità di farne una per vincere. La scelta è stata del Pd, e io non posso seguire una strada dove la coscienza non mi porta. Verso Letta c’è delusione per una scelta che potevamo fare, non c’è né animosità né condanna, mi aspettavo un pochino di più da lui».

Poi ha aggiunto: «Se c’è da raccogliere firme» per il simbolo e per presentarsi alle elezioni «le raccoglieremo e se non ce la faremo vuol dire che la proposta è ritenuta debole».

Ora c'è «una grande ammucchiata di persone. Da parte mia non c'è stato un equivoco, ma l’ingenuità che il Pd fosse pronto a decidere di rappresentare la sinistra senza correre dietro a Fratoianni, Bonelli e domani ai 5 stelle, che Letta avesse capito che la coerenza è fondamentale. Che il Pd avesse fatto la sua Bad Godesberg. Ed ho sbagliato».

La replica del Pd

«Carlo Calenda parla di “onore”. Onore è rispettare la parola data. Un accordo, una firma, una stretta di mano tra persone leali e serie: questo è onore. Il resto, compreso l’attacco alla destra e alla sinistra tutte uguali, è populismo. Populismo d’élite, ma pur sempre populismo».

Lo si legge sui canali social del Partito Democratico a corredo di un video con stralci delle dichiarazioni dello stesso Calenda e di Enrico Letta subito dopo l’accordo tra Pd e Azione/+Europa lo scorso 2 agosto.

Caustica la replica di Letta su Twitter: «Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti per l’interesse dell’Italia».

