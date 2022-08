Morto il deputato regionale Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio dell'Ars

È morto Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio dell'Ars. Lo storico esponente di Forza Italia, 70 anni, è deceduto all'Ismett dove era ricoverato da tempo per una grave malattia. Familiari e amici si sono radunati in ospedale.

Savona è spirato proprio nei minuti in cui all'Ars si celebrava, probabilmente, l'ultima seduta parlamentare di questa legislatura, dopo la decisione del governatore Nello Musumeci di dimettersi in anticipo per consentire l'election day con le politiche, il 25 settembre.

Nei mesi scorsi il Gup del Tribunale di Palermo aveva rinviato a giudizio Savona con le ipotesi di truffa aggravata. Era accusato di un presunto accaparramento di fondi nell’ambito della formazione professionale.

I pm Vincenzo Amico e Andrea Zoppi sostengono che grazie alla truffa gli imputati si sarebbero appropriati di 900 mila euro. Savona era imputato come responsabile di fatto di alcune iniziative formative e non come presidente della commissione Bilancio dell’Ars.

Successivamente il parlamentare regionale ed il suo legale, Salvatore Traina, avevano chiesto al ministro della Giustizia Marta Cartabia l’invio di ispettori «all’Ufficio di Procura di Palermo e all’Ufficio del Gup». Avevano evidenziato al ministro che «sono state sottratte, ripetutamente, all’esame della difesa ed alla valutazione del giudice, migliaia di pagine di atti d’indagine» e che «si ha fondato motivo di temere che lo svolgimento delle indagini ed il giudizio nei confronti di Savona abbiano violato fondamentali principi di legge e di giustizia».

