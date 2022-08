Nuovi ispettori del lavoro in Sicilia contro le morti in cantiere

E’ stato firmato l’accordo tra Regione Sicilia e ispettorato nazionale del lavoro per l’assegnazione di nuovi ispettori del lavoro, i vincitori siciliani del concorso nazionale che manifestino interesse a lavorare nell’isola. Ne danno notizia Cgil e Uil Sicilia che hanno fatto pressing nelle scorse settimane per questo obiettivo "Le rivendicazioni della CGIL e della UIL sono state accolte - commentano i segretari generali di Cgil e Uil Alfio Mannino e Luisella Lionti insieme ai componenti di segreteria Francesco Lucchesi e Giuseppe Raimondi- e le pressioni messe in campo con la mobilitazione di giorno 27 luglio hanno prodotto i risultati auspicati". Adesso il secondo passaggio per rendere operativo l’accordo è "l'apprezzamento" da parte del governo e dell’Assemblea Regionale. Le risorse provenienti dalle sanzioni applicate dagli Ispettori confluiranno in un Fondo nazionale per essere poi trasferite in Sicilia per la copertura dei costi del personale Ispettivo comandato nell’isola. "La presenza di un numero maggiore di ispettori del lavoro - dicono i quattro esponenti sindacali - è un grande passo avanti che probabilmente non azzererà le morti sul lavoro". "Per raggiungere questo obiettivo - concludono - ci vogliono controlli a tappeto sul rispetto delle norme, formazione dei lavoratori e dare costante operatività al tavolo regionale sulla sicurezza".

