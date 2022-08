Regionali, Musumeci mette i paletti sulle poltrone

All’ora di pranzo Nello Musumeci ha convocato a Catania i nove deputati di Diventerà Bellissima e Azione Sicilia e pochi altri fedelissimi. Immediatamente alla Regione si è sparsa la voce che il presidente stesse per dimettersi e invece dal confronto con gli uomini e le donne a lui più vicini è maturata con più convinzione l’idea di prendere tempo e rinviare il voto per la sua successione.

È stata un’altra giornata frenetica. Alla fine, come già aveva anticipato al Giornale di Sicilia, Musumeci ha informato i deputati che si prenderà alcuni giorni per riflettere. Ma già questo è un altro indizio dell’addio all’ipotesi di elezioni anticipate, visto che il termine per lasciare Palazzo d’Orleans e portare al voto la Regione il 25 settembre insieme alle Politiche scade sabato. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

