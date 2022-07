Regionali, lo strappo di Musumeci: ora non penso alle dimissioni

«Elezioni anticipate? In questo momento è una ipotesi che non esiste»: Nello Musumeci risponde al telefono dopo giorni di silenzio mentre è in auto nel Catanese. A Roma la trattativa di Fratelli d’Italia per il suo bis con Lega e Forza Italia si è molto complicata. E questo fa mettere da parte il piano che avrebbe portato il presidente a dimettersi la prossima settimana per far celebrare le Regionali insieme alle Politiche il 25 settembre. Nello Musumeci aveva ancorato questa scelta alla garanzia di essere lui, di nuovo, il candidato alla presidenza. Ora però al voto anticipato non pensa più: «Se dovesse determinarsi una novità.... vedremo. Ma non credo, con questo gioco a scaricabarile di alcuni partiti...». Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

