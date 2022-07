Manovra correttiva all’Ars da 800 milioni, è già assalto alla diligenza

Il segnale dell’imminente assalto alla diligenza è arrivato quando all’Ars hanno contato gli emendamenti piovuti in poche ore sulla manovra correttiva: già superata quota 250. E c’è ancora tempo.

La manovra approvata in giunta una decina di giorni fa valeva poco più di 800 milioni. Ora, con gli ultimi aggiustamenti apportati dall’assessore al Bilancio Gaetano Armao, è già cresciuta fino a toccare i 918,1 milioni. Ma per accontentate i deputati e assicurare al testo un cammino rapido sarà necessaria una mediazione, che è prevista per oggi: il governo dovrà rinunciare a una parte del tesoretto ottenuto grazie a un accordo con lo Stato e questo budget servirà a coprire alcune richieste dei deputati. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

