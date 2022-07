Primarie del centrosinistra in Sicilia, alle 22 ha votato il 77 per cento

Alle primarie del centrosinistra in Sicilia alle ore 22 hanno votato 30.640 persone (77%). Gli iscritti registrati alla piattaforma on line in totale sono 43.020. Il voto, on line e ai gazebo, è chiuso. Il Alle 12 avevano votato in 13.793 persone ovvero il 34%; al secondo aggiornamento delle 18 i votanti erano oltre la metà cioè 25.751 persone ovvero il 65%.

In corsa per la candidatura alla presidenza della Regione siciliana ci sono Claudio Fava (Sinistra), Barbara Floridia (M5S) e Caterina Chinnici (Pd).

