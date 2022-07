Oltre 42 mila iscritti alle primarie del campo progressista in Sicilia, come si vota

Sono 42.205 le persone (il termine è scaduto alle 23,59 di ieri) che si sono registrate nella piattaforma per votare alle primarie il candidato o la candidata alla presidenza della Regione siciliana del campo progressista: si potrà votare domani 23 luglio dalle 8 alle 22 on line e nei gazebo allestiti in alcune città. I candidati sono Caterina Chinnici del Pd, Barbara Floridia del M5s e Claudio Fava dei Centopassi.

Il clima non è dei migliori a causa della crisi romana. «Con il Pd in Sicilia c’è la massima sintonia e la ferrea determinazione a portare a compimento il percorso delle Presidenziali. Suscitano però grande perplessità le dichiarazioni del vicesegretario Pd nazionale Provenzano che in un post su Facebook ha sottolineato l’irresponsabilità del M5S, accusandolo, assieme a Fi e Lega, persino di viltà. Al Pd nazionale pertanto chiediamo chiarezza sull’alleanza in Sicilia: ci dica ora se vuole proseguire il comune cammino e non aspetti il verdetto delle primarie per pronunciarsi», afferma il referente siciliano del M5s, Nuccio Di Paola. Già ieri sera da Catania il segretario dem regionale, Anthony Barbagallo, informava che erano state superate le 40 mila registrazioni per eleggere il candidato alla presidenza della coalizione progressista in Sicilia: «Il metodo è quello giusto e siamo pronti a proseguire il percorso avviato da tempo».

