Flop concorso per i Centri dell'impiego, Confsal-Crab: riqualificare il personale della Regione

Riqualificare il personale della Regione per sopperire al flop del concorso per il reclutamento degli addetti ai Centri per l’Impiego. La proposta arriva dal Confsal-Crab, sindacato che tutela i dipendenti del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana ed in particolar modo quelli delle categorie A e B.

Il maxi-concorso della Regione, indetto a fine del 2021, continua dunque a sollevare polemiche. Il numero degli idonei non è sufficiente a ricoprire i posti messi a bando. Su quasi 60mila candidati partecipanti, infatti, colo in 200 risulterebbero idonei su ben 537 posti disponibili.

“La riqualificazione del personale del comparto non dirigenziale risolverebbe il gap istituzionale che questa amministrazione regionale ha rispetto a tutte le altre regioni (il 50% del personale di bassa categoria rispetto al 12% delle altre regioni)” affermano dal Confsal-Crab.

“Ci sono centinaia di dipendenti di fascia A e B – continuano dal sindacato -, che seppur laureati risultano ufficialmente operatori/collaboratori e ciononostante, per anni e gratuitamente, hanno prestato servizio recandosi ‘in missione’ per conto della Regione, gestendo mandati nettamente superiori rispetto alla loro categoria. Il tempo dello sfruttamento è finito”.

