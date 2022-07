Una maxi manovra alla Regione Siciliana: c'è un tesoretto di 813 milioni

Chiusi senza tanto clamore gli accordi con lo Stato, l’assessore all’Economia della Regione Siciliana ha portato ieri sera d’urgenza in giunta una maxi manovra correttiva. Sul tavolo Gaetano Armao ha messo un tesoretto di 813,713 milioni frutto di aiuti statali e sblocco di somme precedentemente accantonate. Un budget che serve al governo Musumeci per completare la Finanziaria approvata a metà maggio: in particolare adesso scatta lo scongelamento di quasi mezzo miliardo di finanziamenti che erano stati assegnati due mesi fa ma prudenzialmente messi in freezer proprio in attesa del via libera da Roma. È stato un insolito sabato sera, quello degli assessori. Convocati d’urgenza da Musumeci e Armao. La manovra ha infatti tempi strettissimi: la giunta ne completerà l’esame probabilmente oggi o domani. Martedì verrà spedita all’Ars. E il governo spera che il voto arrivi entro fine mese. Ad attendere questi passaggi ci sono categorie fra le più importanti della galassia regionale.

Spiega tutto diffusamente Giacinto Pipitone nel suo servizio pubblicato sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE