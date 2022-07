Patente digitale presto sullo smartphone: come visualizzarla

Presto la patente sbarcherà sul telefono cellulare. Si tratta di un altro passo della digitalizzazione dei documenti in Italia. L'obiettivo è far accedere i cittadini, in un prossimo futuro, i cittadini potranno accedere ad un portafogli digitale direttamente dal proprio smartphone. Sia la patente che la carta d’identità saranno dunque contenute nello smartphone.

Patente digitale, le date

La patente digitale dovrebbe essere visibile sul cellulare entro il 2023. Lo ha annunciato il ministro dell’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, illustrando i progetti del PNRR. Il documento, così come avviene per le altre certificazioni, sarà disponibile sull’App Io. L’obiettivo del Governo è creare un portafogli virtuale nel quale ogni cittadino potrà custodire i propri documenti validi in tutta Europa, anche la tessera elettorale. Colao ha infatti sottolineato che l’App Io sarà “potenziata enormemente nei prossimi 6-9 mesi”.

Patente digitale, come mostrarla

Su richiesta delle autorità o per qualsiasi altro motivo, sarà dunque sufficiente esibirlo aprendo l’applicazione, senza più necessità di portare la versione cartacea o plastificata con sé. Le altre forze dell’ordine potranno visualizzare la patente di guida mediante un codice QR, per poi controllare le informazioni incrociandole con la banca dati nazionale per i controlli. Si tratta di un’iniziativa già adottata da altre nazioni, come gli Stati Uniti.

Digitalizzazione in Italia, i numeri

Il processo di digitalizzazione in Italia è in svolgimento. Dalle statistiche emerge che i servizi digitali della Pubblica Amministrazione sono cresciuti di oltre il 200% in meno di un anno mezzo (da gennaio 2021 a giugno 2022). Per quanto riguarda le piattaforme utilizzabili, lo Spid è passata dai 16 milioni di utenti registrato a gennaio 2021 ai 31 milioni di giugno 2022; i cittadini in possesso di Carta di identità elettronica (CIE) sono passati da 18,7 milioni a 29 milioni; l’applicazione dei servizi pubblici denominata App Io è stata scaricata da 29,9 milioni di cittadini (a gennaio 2021 erano “appena” 9,5 milioni).

