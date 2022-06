Il personale delle Ipab sarà assorbito dalle Asp, Razza firma il decreto

L’operazione è in cantiere da un anno ma sta prendendo forma in questi giorni, a quattro mesi dalle elezioni. Almeno un centinaio di dipendenti delle vecchie e traballanti opere pie verranno riqualificati e poi assorbiti dal sistema sanitario pubblico, cioè dalle Asp. Il decreto che avvia il percorso è stato firmato dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, e completa un percorso progettato tempo fa con il titolare del Lavoro, Antonio Scavone. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

