Sanità, precari, formazione, porti: la corsa a spendere degli assessori regionali

L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha schiacciato il piede sull’acceleratore per portare a termine due operazioni che valgono oltre 400 milioni e un consenso elettorale enorme. Il braccio destro di Musumeci ha messo sul tavolo 12 milioni per rinnovare il contratto ad alcune centinaia di medici impegnati sulle ambulanze e altri 400 milioni sono disponibili per riformare il sistema di assistenza domiciliare ad anziani, malati cronici e disabili. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

