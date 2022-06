Regionali, Musumeci: «Mi farò da parte solo se i leader nazionali del centrodestra mi troveranno divisivo»

«Dopo i ballottaggi si riuniranno a Roma i leader del centrodestra. Ho detto alla mia leader Giorgia Meloni, che ringrazio per la tenacia la perseveranza e la passione con cui ha difeso la mia ricandidatura, se al tavolo nazionale il mio nome dovesse risultare divisivo sono pronto a fare un passo di lato». Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci nel corso di una conferenza stampa convocata a Palermo per rendere note le sue decisioni in vista delle prossime elezioni regionali che si svolgeranno a novembre.

«Se tutto questo può servire all’individuazione di un candidato unitario, ben venga - ha aggiunto il governatore - Quando avranno trovato un candidato che unisce e non divide me lo presenteranno e saremo felici di poterlo sostenere».

