Musumeci pronto a ritirare la candidatura, giovedì la possibile data per l'annuncio

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontrerà i giornalisti giovedì prossimo, 23 giugno, alle 10.30, nella sala Alessi di Palazzo d'Orleans, per rendere note le proprie decisioni in relazione alle prossime elezioni regionali.

«Io toglierò il disturbo»: aveva detto ieri (20 giugno) Musumeci quando aveva tratteggiato il proprio ritiro dalla corsa al secondo mandato. Il presidente della Regione per la prima volta aveva espresso i propri dubbi sulla possibilità di ottenere la ricandidatura inaugurando a Catania la mostra «Agata» sulla patrona della città. E da lì aveva costruito una analisi insieme ai presenti: la Regione – è la premessa - ha fatto molti interventi nel settore della cultura. Da qui in poi l'ammissione di Musumeci: «Per quelli che non sono finiti ci sarà il mio successore». E poco dopo aveva aggiunto: «Io toglierò il disturbo».

