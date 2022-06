Regionali, appello al centrosinistra in Sicilia: costruite coalizioni inclusive

Un gruppo di elettori del centrosinistra ha rivolto un appello ai dirigenti dei partiti di centrosinistra per ”costruire un percorso che coinvolga il più possibile convinti che logiche escludenti portano alla sconfitta”. “C’è una prossima scadenza, estremamente importante, sono ormai alle porte le elezioni regionali – è scritto -. Noi uomini e donne impegnati nell’area del centrosinistra siciliano chiediamo ai dirigenti di Pd, M5s e Centopassi che hanno definito le regole delle primarie e quindi il perimetro dell’alleanza per le regionali siciliane come pensano di trovare nuovi alleati se hanno già deciso tutto”. L’esperienza palermitana sembra non avere insegnato nulla - dicono-. Noi crediamo che sia necessario aprire subito un luogo di confronto con tutti quelli che vogliono costruire una coalizione alternativa al centrodestra. Luogo che servirà a decidere contenuti, valori di riferimento e candidato/a alla presidenza della regione senza escludere nessuno strumento per sceglierlo compreso le primarie. Questa decisione va presa qui ed ora prima che sia troppo tardi e per evitare di avviarci ad una sconfitta probabile”.

Tra i primi firmatari: Gaspare Nuccio, Tonino Frisina, Massimo Accolla, Rosalia Ceraulo, Maria Rosa Ragonese, Daniela Tolomeo, Ettore Carcione, Mimma Romancini, Elio Sanfilippo, Fausto Maria Amato, Antonina Lupo, Gino Tripi, Dario Sulis, Merita Di Franco, Federico Nuzzo, Pino Cappello, Surdi Daniele, Gianni La Greca, Maria Saccone, Giuseppe Armanio, Giuseppe Perez, Giovanna Modica, Patrizia Muccioli, Ninni Caronia, Sabina Padrut, Giuseppina Lo Coco, Agata Cusimano, Pippo Giuseppe Bisso, Boschetti Vinicio, Pippo Bruno, Luciana Accolla, Silvia Coscienza, Giovanna Gerbino, Giuseppe Maritati, Francesco Macchiarella, Roberta La Paglia, Emmanuele Napoli, Ernesto Melluso, Totò Seminara, Rosalba Russo, Renato Miceli, Alberto Mangano, Francesco Campanella, Francesco Lo Cascio, Graziella Malizia, Francesco Giordano, Giovanni Frisina, Renato Gnoffo, Tania Marchese, Anna Maria Cannata, Gulizzi Giovanni, Scelfo Domenica, Dino Tibaldi, Sergio Meli.

