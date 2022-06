Stop del governo alle giornate della memoria per il terremoto di Messina e l'eruzione dell'Etna

Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Siciliana n. 6 dell’08/04/2022 "Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908", in quanto talune disposizioni eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e ponendosi in contrasto con la normativa statale relativa alla copertura finanziaria, violano l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Impugnata anche la legge della Regione Siciliana n. 8 del 13/04/2022 «Istituzione della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669», in quanto talune disposizioni eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e ponendosi in contrasto con la normativa statale relativa alla copertura finanziaria, violano l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione

